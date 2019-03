Stalking: l'onorevole Mara Garfagna al seminario promosso dalla Scuola Sant'Anna

A dieci anni dall'approvazione della legge contro lo stalking la Scuola Superiore Sant'Anna ospita un seminario per tracciare un bilancio della legge che ha istituito questo reato, la 38/2009. Il seminario è promosso dall'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) della Scuola Superiore Sant'Anna, DiRE (Donne in REte contro la violenza), Associazione Casa della Donna di Pisa e vede la partecipazione dell'onorevole Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati, e prima firmataria della legge. In programma lunedì 25 marzo (inizio ore 15, aula magna) gli interventi di Gaetana Morgante, docente di diritto penale all'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna e presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) della Scuola Superiore Sant'Anna; di Carla Pochini, presidente dell'Associazione Casa della Donna di Pisa; di Anna Loretoni, docente di filosofia politica all'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna; di Francesca Puglisi, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio; di Elena Biaggioni, DiRE (Donne in REte contro la violenza) gruppo avvocate; di Francesca Pidone, Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa.

“La violenza sulle donne - commentano Anna Loretoni e Gaetana Morgante, rispettivamente docente di filosofia politica e docente di diritto penale all'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna nonché presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Superiore Sant'Anna - è ormai un problema nazionale e internazionale dalle proporzioni gigantesche, che non sembra destinato a ridursi. La legge sullo stalking, a dieci anni dalla sua promulgazione rappresenta un passo, pur non risolutivo, molto importante nel controllo della violenza in tutte le fasi di quella drammatica escalation che può anche condurre al femminicidio. L'obiettivo del nostro incontro - concludono - è portare un contributo affinché tutta la società italiana si attivi per contrastare questa terribile forma di violenza affermando i valori del rispetto reciproco e delle pari opportunità”.