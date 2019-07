'Un volto per fotomodella': è Mara la più bella al Porto di Pisa

Si chiama Mara Modorin, pisana, 14 anni compiuti il 9 aprile scorso, la vincitrice della tappa di Marina di Pisa del concorso nazionale 'Un volto per fotomodella' svoltosi domenica 7 luglio al ristorante Yatch Club Repubbliche Marinare al Porto di Pisa. "Da grande voglio fare la modella, questo mondo mi affascina - ha detto dopo l'incoronazione Mara Modorin - ma prima viene lo studio perché è troppo importante. Il prossimo anno inizierò la mia avventura alle scuole superiori, all'Istituto Santoni e dovrò cercare far bene".

Un successo arrivato quasi per caso. Ha deciso di iscriversi al concorso proprio all'ultimo momento. Non era certa di partecipare, ma ha deciso e quando Ovidio Martucci presentatore della serata con Marcia Sedoc e volto di Rai 1 e Rai Sport l'ha proclamata vincitrice, lei quasi non credeva ai propri occhi. "Non me lo aspettavo", sono state le sue prime parole a caldo ai microfoni del presentatore tv, che ha annunciato che la serata di Marina di Pisa sarà trasmessa prossimamente sulle reti Rai.

Al secondo posto della tappa pisana Aurora Paola, 16 anni di Livorno, mentre la terza fascia della serata è andata a Perla Savatteri, 14 anni di Tirrenia. Quindici in tutto le ragazze in gara che hanno sfilato davanti ad un pubblico numeroso e sono state giudicate da una giuria formata da volti noti dello spettacolo.

Nel corso della serata si sono esibiti le due voci emergenti Martina Niccolai, vincitrice del Festival del Tirreno e Sofia Gestri, che ha aperto la serata del litorale pisano con il suo nuovo singolo 'Partire per ricominciare' e Sergio Vero, il capogruppo della Tribute Band di Adriano Celentano, che ha intrattenuto il pubblico con le più belle canzoni del molleggiato. Dopo questa serata il ristorante Yacht Club di Marina di Pisa sarà teatro il 31 agosto prossimo della finale regionale del Concorso 'Un volto per fotomodella 2019'.

