Salute mentale: una marcia per promuovere il benessere psichico

Mercoledì 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, L'Alba e Autismo Pisa Onlus, a nome di tutto il coordinamento regionale delle associazioni di salute mentale, organizzano la marcia pisana di sensibilizzazione alla promozione del benessere psichico. Simbolo della manifestazione è la candela, accompagnata dal motto "una luce per illuminare le menti".

In contemporanea con numerose città toscane, volontari, cittadini e utenti testimonieranno l'importanza della lotta allo stigma, della promozione del benessere dei giovani rispetto alle malattie mentali emergenti, dovute anche alle nuove tecnologie e ai nuovi stili di vita, l'importanza dell'attività fisica per una migliore qualità della vita.

La marcia partirà alle ore 17 in piazza Garibaldi. I partecipanti doneranno ai passanti aforismi di Franco Basaglia, fondatore della concezione moderna della salute mentale. La marcia percorrerà il centro storico e terminerà alle ore 19 al circolo L'Alba in via delle Belle Torri, 8. A seguire tavola rotonda sulle buone pratiche in salute mentale e apericena a buffet, per raccolta fondi, a cura del Catering del Quore a 12 euro.