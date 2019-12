Lutti: è scomparso Marco Signorini, noto architetto e storico militante del Psi

Lutto nel mondo della politica locale. E' infatti mancato all'età di 65 anni l'architetto Marco Signorini, dirigente del Psi e militante socialista sin dagli anni '70. Signorini era nato a Cascina il 27 maggio del '54. A ricordarlo è il Psi. "Nel momento più difficile della seconda Repubblica - scrive in una nota il Partito Socialista Italiano - si è fortemente impegnato per rilanciarne la presenza nella società civile testimoniando concretamente una idea centenaria di libertà e giustizia sociale".

"Architetto e urbanista geniale, estroverso, professionista serio e affidabile sempre disponibile con tutti. Presidente della cooperativa La Serena, vice presidente di Confcooperative e consigliere della Camera di Commercio ha contribuito allo sviluppo e al sostegno del movimento cooperativo. Preziosa é stata la sua opera per la cultura come le due mostre a cielo aperto di Yasuda Kan a Pisa e di Malher a Cascina. Da infaticabile militante, animato da spirito unitario, ha contribuito a rilanciare la presenza socialista in provincia di Pisa. Ha coraggiosamente esposto le sue idee per lo sviluppo infrastrutturale di Pisa e dell’area vasta della costa della Toscana Nord Ovest da Massa a Livorno passando per Pisa e Lucca in un progetto unitario e sinergico che prevede una ricca e vincente Area Metropolitana. Idee che resteranno al centro dei programmi e delle battaglie dei socialisti per il prossimo decennio 2020-2030".

"In questi mesi - prosegue la nota - stava lavorando a una proposta organica di laboratorio e di centro di disegno per l’arredamento al fine di rilanciare Cascina, la sua Cascina, in un settore tradizionale della economia toscana quella dell’artigianato di qualità del legno e dei lapidei. Tutti gli amici e compagni si stringono con effetto e commozione al dolore dei familiari, la moglie dottoressa Daniele Beconcini, i figli, la nuora e le amatissime nipotine. I socialisti insieme a tutti i cittadini che lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue qualità ispirate all’umanesimo socialista parteciperanno alle esequie che si terranno a partire dalle ore 15 presso la chiesa Propositura di San Giovanni e Santa Maria Assunta di Cascina".