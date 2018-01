Mareggiata a Marina, gravi danni al Bagno Gorgona: distrutte 44 cabine

Un uragano sembra essersi abbatutto sullo storico Bagno Gorgona di Marina di Pisa, in Piazza Viviani. La mareggiata che ha colpito in nottata e la mattina del 17 gennaio ha completamente distrutto le 44 cabine dello stabilimento affacciate sul mare, nei pressi del campo di calcetto.

I danni alla struttura purtroppo proseguono: "Sono danneggiati i pannelli di chiusura e parte della copertura - racconta la titolare Patrizia Fabbri - così come lo steccato fronte mare. Sono davvero tanti danni". La brutta scoperta in mattinata: "Appena arrivata ho trovato tutto a terra, distrutto. Il mare poi continuava ad essere molto agitato, enorme, era difficile fare qualcosa. Non abbiamo ancora recuperato nulla, c'è roba ovunque. E poi è comunque tutto rotto".

Non ha offerto una difesa sufficiente la diga di rocce di fronte il bagno: "Sono caduti i massi della diga tanto era forte il mare. Ne abbiamo trovato uno davanti alle cabine, non so come sia stato possibile. Non so quantificare i danni al momento. So solo che sono tanti".