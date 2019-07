'Marenia's Got Talent': show di talenti sul litorale

L'estate del litorale pisano si animerà con 'Marenia’s Got Talen', il primo talent show estivo per aspiranti artisti del mondo dello spettacolo di ogni età e disciplina. Dal 22 luglio al 18 agosto quattro serate per scoprire nuovi talenti, organizzate da Fondazione Teatro di Pisa, Comune di Pisa, agenzia artistica Retroscena, associazione musicale Il Pentagramma, all’interno del cartellone della rassegna estiva Marenia NonSoloMare.

Il vincitore sarà incoronato nella speciale finalissima di domenica 18 agosto in Piazza Gorgona a Marina di Pisa, da una giuria composta da importanti nomi del mondo dello spettacolo: l’attore Paolo Conticini, la cantautrice Mariella Nava, il campione cubano, star dei reality, Amaurys Pérez. Presentatori delle quattro serate di Marenia’s Got Talent saranno Silvia Spagnoli, cantante, insegnante di canto certificata a Los Angeles, e direttrice artistica del concorso assieme a Valeria Iaquinto, Marco Martinelli, cantante, performer e conduttore di Rai Scuola e Rai Scienza, e Gian Luca Bonetta, conduttore e speaker radiofonico.

La partecipazione al talent show è libera e aperta a tutti (singoli e gruppi, di ogni età, provenienza e disciplina artistica). Questa mattina 5 luglio è stato presentato il regolamento del concorso che si articolerà in tre fasi: la preselezione online, le tre serate di semifinali (per tre lunedì di seguito a Tirrenia: il 22 luglio al Sunlight Park, il 29 luglio al Bagno Vittoria, il 5 agosto al Bagno Maddalena), la finalissima di domenica 18 sul palco di Piazza Gorgona a Marina di Pisa. Ai vincitori sarà offerta l’opportunità di esibirsi in una serata evento al Teatro Verdi di Pisa.

Gli aspiranti artisti dovranno inviare un video della loro performance nella specialità per cui concorrono all’indirizzo info@retroscenaeventi.it entro il 15 luglio, e compilare il modulo di iscrizione sul sito internet (info e contatti anche ai numeri: 348.0090604; 347.1433715). Per i minorenni dovrà essere inviata la liberatoria firmata dai genitori.

Paolo Pesciatini, assessore al Commercio: "A dimostrazione che il cartellone di Marenia Nonsolomare si rivolge ad un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti, quest’anno l’offerta estiva sul litorale si amplia, facendo entrare in rassegna, oltre a grandi concerti, spettacoli, talk show, presentazioni di libri, anche un vero e proprio talent show, che permetterà di attrarre e incuriosire anche un pubblico più giovane. Il litorale pisano diventa così palcoscenico di nuove serate all’insegna del divertimento, della partecipazione e dello spettacolo, grazie anche ai grandi nomi che compongono la giuria del talent".

Silvano Patacca, direttore artistico del Teatro Verdi e della rassegna Marenia: "Crediamo che Marenia’s Got Talent rappresenti la vera novità nel cartellone degli eventi estivi perché un talent viene per la prima volta proposto nell’ambito di questa iniziativa e pubblicizza a livello nazionale il nostro mare. Ci auguriamo che la call aperta online e le tre semifinali previste negli stabilimenti balneari, e la finale di piazza Gorgona del 18 agosto, con una giuria di grande qualità e di forte richiamo, possano far convergere molte persone sul nostro litorale dando un impulso aggiuntivo al turismo".

Valeria Iaquinto, direttrice artistica di Marenia’s Got Talent assieme a Silvia Spagnoli, entrambe titolari di Retroscena (agenzia di spettacolo e organizzazione eventi), reduce dall’esperienza di giurata al talent 'All Together Now' con Michelle Hunziker, spiega le tappe che accompagneranno pubblico e aspiranti artisti fino alla finalissima: "Una commissione di esperti in ogni settore artistico valuterà le domande e sceglierà i 60 semifinalisti, che si esibiranno nelle tre serate di Tirrenia. A Marina, invece, in piazza, gran finale con una giuria di alto profilo che ripeterà quello che è il format ormai consolidato dei talent show televisivi. Desidero ringraziare fin da ora Paolo Conticini, Mariella Nava e Amaurys Pérez per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno aderito a questa prima edizione del nostro talent show, e gli sponsor delle serate, Il Giardino della Pieve Relais e il Ristorante da Manuel".

Alla conferenza stampa erano presenti inoltre l'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini e Maurizio Ceneri dell'associazione 'I sogni di Jo' per annunciare la presenza di banchetti di raccolta fondi a favore dell'associazione, durante le serate di Marenia NonSoloMare. "Devo ringraziare le associazioni di categoria e soprattutto Fabrizio Fontani - ha dichiarato l’assessore Gambaccini - per la disponibilità immediatamente dimostrata nel mettere a disposizione le serate di Marenia a sostegno della raccolta di fondi a favore di Jo, la bambina residente a Tirrenia, affetta da una grave malattia genetica, che ha bisogno di cure e interventi costosi da realizzare negli Stati Uniti per poter avere una vita migliore".