Marenia: 200mila le presenze registrate sul litorale nel periodo estivo

Oltre 100 eventi per un totale di circa 200mila presenze. E' questo il bilancio di 'Marenia - Non solo mare' presentato questa mattina, venerdì 5 ottobre, dall’assessore al Turismo e al Litorale Paolo Pesciatini al porto di Pisa. Tra i principali appuntamenti del cartellone si ricordano i concerti di Vecchioni e di Arisa, il Carnevale estivo di Marina, Marina Dance Parade al Porto di Pisa, gli spettacoli di Eliopoli, la rassegna di Miss Litorale e infine i fuochi d'artificio che hanno salutato la fine dell’estate il 15 settembre, chiudendola stagione estiva. "Eventi - ha affermato Pesciatini - che hanno saputo coinvolgere un pubblico di tutte le età e tipologie, proponendo un cartellone diversificato e di qualità. L'amministrazione intende proseguire a investire sul litorale, per mantenerlo vivace e sempre più attrattivo anche nei mesi invernali. La nostra è un’offerta turistica permanente che deve proseguire tutto l’anno".

Il comune ha così deciso di riproporre, come già avvenuto negli anni scorsi, il bando per Marenia d’Inverno. "Il bando è stato pubblicato in questi giorni - prosegue Pesciatini - ed è finalizzato all’assegnazione di contributi ad associazioni che organizzano eventi di promozione turistica sul litorale nei mesi invernali, dal 1 dicembre 2018 al 15 maggio 2019. Lo stanziamento complessivo è di 20mila euro da dividere tra i progetti che risponderanno ai criteri indicati dal bando. Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione, secondo una griglia di valutazione che tiene conto di numerosi fattori quali l’affluenza di pubblico, il grado di impatto sul territorio, il numero di iniziative da realizzare, l’originalità della proposta e la presenza di un adeguato piano di comunicazione".

Per presentare la domanda c'è tempo fino al 19 ottobre prossimo. Le domande andranno presentate per raccomandata all’Ufficio Protocollo o a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il bando, i moduli e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Comune di Pisa.