Sanità: Maria Letizia Casani nuovo direttore generale della Asl Toscana nord ovest

Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale dell'azienda Asl Toscana nord ovest, della quale ricopriva fino ad oggi il ruolo di direttore amministrativo. Casani ha firmato oggi un contratto triennale che decorre da domani, venerdì 1 marzo.

Livornese d’adozione, Casani, 55 anni, è originaria di Ortonovo (SP). Si è laureata a Pisa in economia e commercio. Dopo la laurea ha svolto attività di revisione contabile in società private. La sua attività in sanità è iniziata nel 1993 in Val di Cornia e nella ex Asl 6 di Livorno. Nel 2008 è stata nominata direttore amministrativo della ex Usl 5 di Pisa e dal 2015 ha ricoperto il ruolo di responsabile della sezione territoriale area vasta nord ovest di Estar, per poi tornare nel ruolo di direttore amministrativo della Asl Toscana nord ovest.