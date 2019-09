Poetessa pisana vince il Trofeo Donna al Premio Internazionale Città di Montegrotto Terme

La poetessa pisana Maria Teresa Pannunzio ha vinto il Trofeo Donna al Premio Internazionale Città di Montegrotto Terme XIXª edizione con la poesia 'Addio Maman' dal delicato tema dell'immigrazione e dell'amore materno. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Montegrotto Terme lo scorso sabato 7 settembre, Maria Teresa ha ottenuto un prestigioso ed unico trofeo con busto di donna ed i complimenti della giuria.

'Addio Maman'

Addio maman

Mia madre mi ha portato via dalla mia terra per salvarmi dalla guerra.

Io nell'acqua gelida, nera come la notte che ci circonda,

la mia mano aggrappata alla mano di mia madre.

Paura del buio, freddo nelle ossa...

e poi una luce, voci, urla vicine.

Mamma che grida con tutto il suo fiato rimasto e

io... io vengo issato in alto e la mano di mamma scivola via

e lei in un attimo diventa invisibile.

Ogni volta che guardo il mare rivedo il suo volto che si allontana da me.

Ora so.

Ora so che mi ha salvato la vita,

la sua vita per la mia.

Getto un fiore, una rosa, una margherita, qualsiasi fiore, nell'acqua salata e grido il suo

nome nell'aria salmastra.

Addio maman.