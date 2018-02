Aveva un chilo di marijuana nello zaino: scoperto dal cane antidroga

Nuovo successo per Delphy, il cane antidroga della Guardia di Finanza di Pisa. L'agente a quattro zampe, nel contesto dei controlli contro i traffici illeciti, è riuscito nel pomeriggio di ieri 23 febbraio a far rinvenire circa un chilogrammo di marijuana.

Lo stupefacente era in uno zaino, già diviso in dosi pronte allo spaccio. A portare la borsa era un 21enne del Gambia, appena arrivato in città con un autobus da Roma. Il giovane è stato fermato in zona Piazza dei Miracoli ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa.

Vittima del fiuto dell'infallibile Delphy era stato circa un mese fa un cittadino nigeriano, sorpreso sempre con un chilogrammo di marijuana nei pressi della stazione ferroviaria centrale.