Marina di Pisa: iniziati i lavori in via Barbolani per la sicurezza idraulia

Sono iniziati ieri, lunedì 19 marzo, i lavori di Acque Spa a Marina di Pisa per agevolare lo scarico della fognatura di via Barbolani. I lavori, che dureranno circa due settimane, salvo problemi di meteo, prevedono la realizzazione di una tubazione scatolare per una lunghezza di 10 metri circa. L'intervento, che comporta un investimento da parte di Acque Spa di circa 20mila euro, servirà a potenziare il servizio in modo da poter convogliare oltre che la fognatura nera anche maggiori quantitativi di acque meteoriche e servirà a ingrandire acqua meteorica.

"E' un intervento molto atteso e richiesto da tempo - ha dichiarato il vicesindaco Paolo Ghezzi - che, concordato nella riunione di gennaio, è stato eseguito secondo i tempi promessi. Mi auguro possa contribuire, almeno per eventi ordinari, a mitigare i disagi nella consapevolezza che nel lungo termine sono necessari interventi strutturali complessivi per una vasta parte dell'abitato di Marina di Pisa".

L'intervento favorirà il deflusso perché andrà a rimuovere la soglia sul tubo di scarico eseguita molti anni fa per evitare di sovraccaricare l'impianto di depurazione nei periodi di magra. L'intervento prevede il completamento rifacimento della soglia di derivazione verso l'impianto di depurazione restituendo la piena sezione di deflusso alla tubazione della fognatura. Anche il Consorzio di bonifica interverrà con una lieve riprofilatura del fosso di scarico proprio per garantire il deflusso a gravità verso valle.

I lavori erano stati annunciati a gennaio, nel corso di un incontro presso il Ctp1 di Marina di Pisa dedicato agli interventi per migliorare la sicurezza idraulica e risolvere il problema dell'allagamento che si verifica in alcune strade, soprattutto nella zona di via Barbolani e via Maiorca, quando si registrano fenomeni intensi di precipitazioni.