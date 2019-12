Ambiente, 'Green Days Tour': a Pisa arriva l’ex velina Marina Graziani

Un'ex velina sarà presente a Pisa come testimonial della campagna nazionale 'Green Days Tour', un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che ha come obiettivo la lotta alle emissioni di Co2 e che è patrocinata dal Comune di Pisa. Al progetto partecipano personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, che, mediante una staffetta nazionale, realizzeranno il 'giro d’Italia in solitaria' senza produrre emissioni, percorrendo in 20 giorni oltre 5mila in sella a una city bike elettrica (U-JET). Il tour prevede varie tappe in ogni regione italiana, ed ogni giorno, raggiunta la tappa prefissata, il personaggio cederà il testimone al vip successivo che lo riconsegnerà a sua volta il giorno seguente.

Il passaggio del Green Days Tour a Pisa è previsto per lunedì 9 dicembre, tra le 16.40 e le 17.40 circa, in piazza XX Settembre (in caso di maltempo, nell’atrio di Palazzo Gambacorti). La testimonial del tratto cittadino, nel percorso di collegamento tra Recco (Liguria) ed il capoluogo toscano, sarà la ex velina e conduttrice Marina Graziani. Le scuole secondarie di secondo grado di Pisa sono state invitate ad assistere al passaggio del Tour e a consegnare per l’occasione, in forma singola o associata, le proprie idee o proposte per contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di Co2.

Partito il 3 dicembre da Milano, il tour girerà tutta Italia e terminerà il 22 dicembre risalendo verso il traguardo finale in piazza San Pietro a Roma, dove il maratoneta Modestino Preziosi giungerà correndo accanto alla city bike elettrica. È possibile seguire le tappe del tour sul sito della campagna di sensibilizzazione.