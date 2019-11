Normale: il professor Mario Piazza nominato vicedirettore

Il professor Mario Piazza, docente ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso la Classe di Lettere e FIlosofia, ha assunto l’incarico di vicedirettore della Scuola Normale Superiore. Lo hanno stabilito gli organi di governo della Scuola Normale, Consiglio di amministrazione federato e Senato accademico, su proposta del Direttore Luigi Ambrosio.

Il prof. Mario Piazza, che subentra al prof. Andrea Giardina in pensione dal primo novembre, resterà in carica fino al 31 ottobre 2020. Oltre alla funzione di vicedirettore, sarà anche il referente della Scuola Normale per quanto riguarda didattica, terza missione e accreditamento.

Laureatosi all’Università 'La Sapienza' di Roma, ha conseguito il dottorato presso l’Università di Genova. E' stato professore ordinario all'Università di Chieti-Pescara e ha svolto un'intensa attività di ricerca e di insegnamento presso università europee, americane e asiatiche. La sua ricerca in logica e in filosofia della matematica è integrata da interessi di epistemologia e di filosofia antica.

Mario Piazza, foto Normale di Pisa