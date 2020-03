Coronavirus: sospetto positivo anche il marito della donna rientrata da Codogno

Un nuovo caso sospetto positivo a Coronavirus (in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità) in Toscana e in particolar modo sul territorio di competenza dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Si tratta del marito della donna di Codogno, arrivata in auto a Carrara dove possiede una seconda casa e sempre rimasta all’interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva in seguito a un leggero stato febbrile.

Per entrambi i coniugi, che non hanno avuto contatti con altre persone, si attende quindi la validazione dei tamponi da parte dell’Istituto superiore di sanità, come anche per l'uomo di Albiano Magra (Comune di Aulla in Lunigiana), il musicista che si era recato sempre a Codogno per un concerto e che si è messo in autoisolamento domiciliare dove si trova tuttora.

Continua l’isolamento domiciliare anche per l'uomo di Torre del Lago (da ieri senza più febbre) rientrato con positività da Vò Euganeo (Veneto).

Tutte queste quattro persone sono dunque a casa ed in buone condizioni di salute.