Toscana Aeroporti: Eurnekian si dimette dal cda della società

Martin Eurnekian, nipote del magnate Eduardo, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti. Ad annunciarlo la stessa azienda con una nota. "Venerdì 14 settembre, Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, amministratore non esecutivo e non indipendente, ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza immediata in ragione dell'intensificarsi dei propri impegni professionali e lavorativi".

Il consigliere dimissionario, componente del comitato esecutivo, sarà sostituito dal cda nella prossima seduta: "Il consiglio di amministrazione della società provvederà alla sostituzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale e dall'articolo 2386 del Codice Civile".