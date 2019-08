Mary Poppins al Bagno Imperiale firmato Amarindance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' giunta quasi al termine la rassegna estiva della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, ormai punto di riferimento per il litorale e non solo, sotto la direzione artistica dei maestri, danzatori e coreografi Irene Cannata e Niccolò Gaggio, che Domenica scorsa sono stati premiati insieme a loro figlio Angelo, con cui formano la Famiglia Danzante, al nuovissimo format "Marenia's Got Talent, classificandosi al terzo posto, ma primi per la categoria danza. Sulla scena hanno presentato "Come per incanto", una coreografia dove Famiglia Danzante ha voluto mettere l'accento sulla condizione dei migranti, lanciando un messaggio di speranza e solidarietà. La giuria composta da Paolo Conticini, Mariella Nava e Amaurys Perez si è commossa difronte alla performance della Famiglia Danzante, Mariella Nava li ha ringraziati per i brividi provati durante la coreografia. La scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa è pronta per tornare in scena Lunedì 26 Agosto alle 21.00 presso il Bagno Imperiale di Tirrenia con lo spettacolo "Mary Poppins" , liberamente ispirato e coreografato dai maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio . Sulla scena insieme ai maestri gli allievi della scuola di danza ( Erica Annibali, Greta Bacci, Anna Cavalli, Francesca D'Antuono, Vittoria Frascarelli, Angelo Gaggio, Giulia Nicolae, Adele Pagni, Alice Riparbelli, Chiara Riparbelli,Viola Anna Voto, Beatrice Zabet ) tutti impegnati nel raccontare la celeberrima storia della tata volante più famosa del mondo, che dal 1964 incanta generazioni di figli e genitori . Lo spettacolo liberamente coreografo e ispirato al film di Walt Disney, che quest' anno festeggia il 55 anniversario dall'uscita nelle sale cinematografiche, ci porta fin dalle prime note nell'atmosfera di Londra dei primi 900, dove in aiuto della famiglia Banks, insieme al vento dell'est arriva volando la tata più famosa del mondo, Mary Poppins. Con i due bambini i suoi sistemi ottengono subito uno straordinario successo: con “un poco di zucchero” Mary Poppins sa rendere divertente anche il riordinare la stanza e le passeggiate al parco diventano veri e propri viaggi dell’immaginazione grazie alle sue magie; in compagnia del fido vagabondo Bert (un giorno musicista, l’altro pittore, l’altro ancora spazzacamino) Jane e Michael esplorano un nuovo modo di giocare e di volare con la fantasia e capiscono che con essa tutto può accadere, se ci credi, e per riflesso lo capisce anche il pubblico. Il padre, il signor Banks, troppo occupato con il lavoro per concedere un sorriso, sepolto dall'idea di una vita di apparenze e poteri e dall'altra parte la madre, frustrata e impegnata nel ruolo di suffragetta, nel difficile compito di ottenere il voto per le donne, hanno bisogno di una scossa per capire cosa veramente è importante nella vita e avere il loro riscatto. Durante lo spettacolo sarà possibile cenare sotto le stelle, gustando i deliziosi piatti del Ristorante del Bagno Imperiale ( per prenotare 3335265193), un ottima occasione per concludere nel migliore dei modi l' emozionante rassegna estiva di Amarindance. La scuola di danza Amarindance riapre a Settembre con corsi per ogni età e gusti, per info amarindance@gmail.com oppure 3337120507