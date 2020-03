Lari: il Comitato Civico 19/23 dona mascherine alla Misericordia

Cento mascherine chirurgiche donate dal Comitato Civico 19/23, presente nel comune di Casciana Terme Lari, alla Misericordia di Lari in un momento in cui la solidarietà riempie il vuoto e l'isolamento ai quali i cittadini sono costretti per l'emergenza Coronavirus.

Le mascherine saranno consegnate alle famiglie che non ne hanno o che non possono acquistarle. "Un colpo di 'fortuna' di un nostro socio che è riuscito ad acquistarle da un'azienda italiana - spiega la presidente del Comitato 19/23 Rossana Sordi - un piccolo ma significativo segno di solidarietà e di unione per tutta la nostra comunità. Siamo convinti che la solidarietà si possa esprimere in molti modi e che, come nella favola del colibrì che porta nel becco una goccia d’acqua per spegnere l’incendio, ognuno possa fare la sua parte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.