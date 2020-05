Cascina: mascherine distribuite gratuitamente al mercato

Giovedì scorso è stata effettuata una consegna di mascherine al mercato, riaperto dallo scorso 16 aprile per i soli banchi di generi alimentari, a favore degli ambulanti e clienti. Un’iniziativa dell’assessorato al commercio del comune di Cascina. "Grazie alla donazione ricevuta di 1.000 mascherine da parte della ditta Pharmanutra S.p.A. - afferma l’assessore Patrizia Favale - abbiamo potuto distribuire il materiale all’ingresso del mercato. Il pensiero è stato subito indirizzato a questi lavoratori che sono dimenticati da tempo dal Governo e dalla Regione e che nei vari decreti e ordinanze non hanno trovato spazio adeguato. Un piccolo gesto per non farli sentire soli".

"Abbiamo condiviso l’idea di distribuire le mascherine al mercato - afferma il Sindaco Dario Rollo - durante l’ultima videoconferenza con le associazioni di categoria nella quale si sono anche discusse diverse soluzioni per individuare percorsi nel riaprire i mercati nel più breve tempo possibile, sempre nel rispetto delle regole e delle disposizioni vigenti". Nella riunione virtuale, Rollo ha anche anticipato le linee di azione che l’amministrazione sta mettendo in campo per aiutare concretamente gli ambulanti e i commercianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì 4 maggio continuerà la distribuzione delle mascherine al mercato settimanale di Navacchio in Piazza La Pira. "L’invito a tutti i cittadini ed esercenti - concludono gli amministratori - è sempre quello di rispettare le regole affinchè si possa uscire il prima possibile da questa situazione, per il bene di tutti. Solo con serietà e maturità potremo tornare a vivere la nostra quotidianità".