Mascherine gratuite nelle edicole della provincia di Pisa: dove richiederle

Parte da oggi, 5 giugno, come previsto dalla Regione Toscana, la distribuzione gratuita delle mascherine presso le edicole del territorio provinciale. I dispositivi di protezione potranno essere richiesti presso gli esercizi che hanno attualmente aderito, il loro numero potrebbe aumentare con il tempo. Al momento ci sono località meno coperte dal servizio, come già segnala il Comune di Calci: "Abbiamo verificato - scrive sulla pagina Facebook - che per quanto riguarda il territorio regionale e, ancora di più la nostra area, sono pochissime le edicole che si sono rese disponibili alla distribuzione. Le uniche due presenti a Calci non rientrano tra queste. Riteniamo doveroso (e assolutamente prioritario) che la Regione Toscana riveda questo meccanismo quanto prima".

Intanto ecco la lista attuale di tutte le edicole in cui ad oggi, in provincia di Pisa, si possono richiedere le mascherine:

Pisa

- Via San Francesco 8, Zini Enrico

- Via Malagoli, Miliucci Matteo

- Piazza Del Carmine, Eureka Srls

- Piazza San Martino, Edicola San Martino Di Ferrai M.G.

- Via A.Battelli 2, Giornalaio Matto Di Leandrini Roberto

- Largo Hermada, Maccheroni Alessio

- Via Vecchia Lucchese, Saviozzi Luca

- Piazza Solferino 15, Ambrogetti Marco

- Piazza Stazione Ff.Ss., Fuori Mo.Geia Sas Di Monardo

- Calambrone, Viale del Tirreno, Snc Edicola 23 Aprile Di Angioni Matteo

- Marina di Pisa, via Padre Agostino 11, Edicola Snoopy S.A.S. Di Orsini Massimo & C.

- Riglione, via Fiorentina 425, Massai Enrica

- C/O C.N.R. San Cataldo, Caroti Daniela

San Giuliano Terme

- Via Statale 43, Carta&Penna Snc Di Foa' U.Ev.

- Colignola, via Pl.E Calcesana, 410 Baggiani Gabriele

- Asciano Pisano, via Condotti 43, Rettondini Patrizia

Cascina

- Viale Repubblica 140, Masini Fabrizio

- San Frediano a Settimo, Via Macerata 62, Giachetti Cristiano

- San Frediano a Settimo, Via Tosco Romagnola 775, Da Nazio Snc Di Barsocchi Robe

- Casciavola, Via Giulio Guelfi 87,D'Alvano Concettina

- San Casciano, Via Tosco Romagnola 1442, L'Angolo Dei Capricci Di Bacca

- Titignano Di Cascina, via Tosco Romagnola 2573, Corica Umberto

Calcinaia

- Piazza Daniele Manin 5, Canegallo Enrico

- Fornacette, Via Tosco Romagnola 214, Mattiello Fabio

Pontedera

- Piazza Martiri della Libertà 3, Buccarello Angiolino

- Via Toti, Ciampi E Lorenzini Andrea E Lu

- Piazza Unità d'Italia 26, Palucci Simone

- Via Giovanni Pascoli 2, Arrighi Paola

- Via Enrico de Nicola 66, Cartolibreria Linus Di Canegal

- Viale Italia 28, Edicola Di Cini Paolo

- Viale Rinaldo Piaggio 14, Bufalini Mirco

- Il Romito, Via Yuri Gagarin 122, Machi Amedeo

Ponsacco

- Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù, Edicola La Rosa Di Montesi Fra

- Via Valdera 19, Calvani Tania

- Loc.Melorie, via di Gello 193, Prugna Patrika Miroslava

- Via Rospicciano 24, Edicola Il Giornalaio Di Lupi

Vicopisano

- San Giovanni Alla Vena, Piazza della Repubblica 12, Calà Tamara

- San Giovanni Alla Vena, via Morandini 1, Dal Canto Arianna

- Loc.Lugnano, Palla Sauro

Vecchiano

- Filettole, Viale Gambacorti, 88 Bartalini Rosaria

- Avane, via Di Cafaggio 5, Fornaini Sabrina

- Via G.B. Barsuglia 201, Baglini Antonio

- Nodica, Viale Amedeo 101, Edicolandia Di Vannucci Lucia

Bientina

- Via Jacopo Del Polta 55/ a, Giannini Paolo

- Largo Roma, Harmony Di Pieracci E Giusti S

- Quattrostrade, Via Provinciale Valdinievole Nord 26, Ferramenta Favale Di Favale D.

San Miniato

- Piazza Ruggini Don, Edicola Pinocchio Dil Unardi S

- La Serra, Via XXIV Maggio, Gabbrielli Francesca

- Ponte A Egola, Via Corrado Pannocchia 67, Il Tulipano Di Tacconi Cecilia san miniato

- San Donato, via Leonardo Da Vinci 64, Lepori Snc Di Lepori R.& C.

- Via Tosco Romagnola Est 701, Elefante Giovanni

Castelfranco di Sotto

- Via Calatafimi 40, Ceccanti Antonella

- Via Usciana 54, Amigdala

Santa Croce Sull'Arno

- Piazza Giacomo Matteotti 20, La Coccinella Blu Di Benvenuti

- Staffoli, via Livornese, Della Maggiore Renza santa croce arno

Monteverdi Marittimo

- Via IV Novembre 3, Marittimo Pecchia Andrea

Pomarance

- Via Garibaldi 16, Gasperini Luca

- Montecerboli, Via Bicocchi 1, Pacini Paola

Volterra

- Via dei Marchesi 2, Migliorini Gian Piero & C. Snc

- Borgo San Lazzaro 24, Antico Papiro Di Guerrieri

Guardistallo

- Via Palestro 50, Bianchi Gigliola

Casale Marittimo

- Piazza del Popolo 5, Montomoli Chiara

Terricciola

- Via Salaiola 50/31, Cartolibreria Elsa Di Salvoni

- Soiana, Via del Chianti 94, Giubbolini Lorenzo

Santa Maria a Monte

- Montecalvoli, Via Francesca 497, Cespoli Alessandro

Montopoli Val D'Arno

- Via S. Giovanni 6, Macchi Laura

Capannoli

- Via Volterrana 252, Giuntini Luca

Casciana Terme-Lari

- Casciana Terme, Piazza Garibaldi, Mannucci Lorenzo

- La Capannina, via del Commercio Strada Provinciale 15, Doni Amata

Peccioli

- Corso Giacomo Matteotti 6, Cartolibreria Fiorentini Snc

Palaia

- Piazza Sant'Andrea 4, Edicola Giulia Zappolini

Fauglia

- Corso Repubblica 104, Fil Di Fumo Di Erica Faggi

Lajatico

- Piazza Vittorio Veneto, Pantani Andrea