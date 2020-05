Coronavirus e rifiuti: come smaltire guanti e mascherine

Coronavirus, basta inciviltà: come smaltire guanti e mascherine

Non ci dovrebbe neanche essere il bisogno di dirlo, ma viste le diverse segnalazioni giunte da tutta Italia, probabilmente è il caso: le mascherine e i guanti non devono essere gettati per terra. Da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus questi due dispostivi di protezione sono diventati indispensabili per chiunque, ma non sono mancati gli episodi di inciviltà legati al loro smaltimento. Per sensibilizzare i cittadini e allo stesso tempo informarli su come disfarsi in maniera pulita e civile questi dispositivi, come riporta Today.it, l'Istituto superiore di sanità ha aggiornato e pubblicato sul proprio sito le linee guida per smaltire mascherine e guanti sia in casa che sul luogo di lavoro.

In particolare, se si è positivi o in quarantena obbligatoria mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici (fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati, possibilmente inseriti in un ulteriore sacchetto.

Coronavirus, come smaltire guanti e mascherine

Per le attività lavorative i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, mascherine e guanti monouso saranno smaltiti come tali. Per le altre attività si seguiranno le regole vigenti secondo i codici già assegnati. Si raccomanda, in ogni caso, di non gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori.

I contenitori - prosegue l'Iss - dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti e senza possibilità del distanziamento fisico. Si raccomanda di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina o del guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. I contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.

