Università: un libro del professor Guiggiani tra i vincitori del 'Textbook Excellence Award'

Il professor Massimo Guiggiani, ordinario di Meccanica applicata alle macchine dell'Università di Pisa, è tra i vincitori del Textbook Excellence Award per il 2019, assegnato dalla Textbook and Academic Authors Association (TAA), per la seconda edizione del libro 'The Science of Vehicle Dynamics', pubblicata da Springer lo scorso anno. Nelle motivazioni del riconoscimento si sottolinea che il volume è "un capolavoro scritto da un eccezionale divulgatore nel campo delle matematiche applicate. Sia studenti che professionisti beneficeranno della trattazione pratica e innovativa del materiale, che ha già avuto il suo impatto sull'industria del settore".

Classe 1956, laureato in Ingegneria meccanica con lode nel 1981 e da diversi anni docente di Meccanica applicata alle macchine e di Dinamica dei veicoli nell'Ateneo pisano, il professor Massimo Guiggiani ha condotto ricerche per l'ENEA e per il suo omologo francese, il CEA, nell'ambito dell'interazione tra la fluido-struttura e la stabilità dinamica dei gusci. Inoltre si è occupato di valutazione di integrali singolari nel metodo degli elementi di contorno (BEM), di stime dell'errore di discretizzazione e della soluzione numerica dei problemi di lubrificazione idrodinamica. Il professor Guiggiani ha approfondito vari temi legati alla dinamica dei veicoli, sia motocicli che autoveicoli, e ha sviluppato un nuovo approccio sulla generazione delle ruote dentate, chiamato 'approccio invariante', e contribuito allo sviluppo del codice informatico HyGo. Dal 2008 al 2011 ha supportato l'E-team, la squadra corse dell’Università di Pisa per la Formula SAE.

Anche basandosi sugli studi condotti alla Piaggio sulla Vespa Rally e la Vespa PX, il professor Guiggiani aveva già pubblicato nel 1998 per la CittàStudiEdizioni (Gruppo UTET) la prima edizione di 'Dinamica del Veicolo', in cui esponeva in maniera sistematica gli aspetti fondamentali che regolano il comportamento dinamico degli autoveicoli. Il 2014 è l’anno di pubblicazione della prima edizione inglese di 'The Science of the Vehicle Dynamics', poi aggiornato e ripubblicato nel 2018.