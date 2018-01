Ottici pisani: Mattia Bellagamba è il nuovo presidente

Si è costituto il nuovo Direttivo di ConfOttici Confcommercio Pisa. A guidarlo un giovane pisano, il 28enne Mattia Bellagamba, titolare dell'Ottica Torquato 2 di Pisa, eletto presidente dall'unanimità dei componenti. Confottici è il sindacato interno a ConfcommercioPisa che raggruppa gli ottici e optometristi dell'intera provincia.

Esprime soddisfazione per questa elezione il nuovo presidente: "E' una bella responsabilità, e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Non sarò solo, ma potrò contare sulla collaborazione di una bella squadra di professionisti, animati tutti da un spirito propositivo. In un mercato in cui sempre di più i grandi colossi del settore la fanno da padroni, noi 'piccoli' vogliamo rilanciare con forza presso il pubblico l'immagine e la qualità dei negozi di ottica, punti vendita in cui la presenza di personale abilitato è in grado di fornire consulenza e assistenza ai massimi livelli. Aprirsi alle istituzioni del territorio sarà per noi fondamentale, a partire da un rinnovato dialogo con gli oculisti, con il quale ci auguriamo sin da subito di condividere un percorso di collaborazione. Stiamo inoltre progettando iniziative ed eventi di sensibilizzazione per informare e coinvolgere il grande pubblico dei consumatori".

"Congratulazioni al nuovo presidente e l'augurio sincero di un buon lavoro per Mattia, che solo pochi mesi fa è stato insignito del Premio Giovani e che adesso ricopre una carica molto importante", queste le parole di incoraggiamento della presidente e del direttore di Confcommercio Pisa Federica Grassini e Federico Pieragnoli.

Oltre al presidente, il Direttivo di ConfOttici ConfcommercioPisa è composto dai vicepresidenti Luca, Lorenzo e Chiara Mariotti (Ottica Mori Pisa) e dai consiglieri Evelyn Baldinotti (Foto Ottica Baldinotti, Ponte a Egola), Rossella Conti (Ottica Conti Pisa), Stefano Brandi (Ottica Brandi Pisa), Susanna Ferretti (Ottica Ferretti, San Frediano Cascina), Monica Niccolai (Ottica L'Occhiale, Santa Maria a Monte), Simonelli Alessandro (Ottica Simonelli, Ponsacco e Terricciola).