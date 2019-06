Maturità 2019: le tracce della prima prova

Ci siamo, il conto alla rovescia è terminato. E' il giorno della prima prova - il classico tema - per 26.188 classi (520.263 candidati), oltre 13mila le commissioni. Oggi 19 giugno c'è quindi il tema di italiano, domani 20 giugno la seconda prova, differente a seconda degli indirizzi di studio. Quello di quest'anno è un esame in parte diverso da quello finora sostenuto dagli studenti nell’ultimo ventennio. Se è vero che ogni 2-3 anni c’è stata qualche novità, quelle di quest'anno sono realmente significative. Alla maturità 2019 cambia il peso dei crediti per il percorso di studi (da 25 a 40), prove scritte (da 45 a 40) e prova orale (da 30 a 20). Tra le novità più rilevanti l’eliminazione della terza prova scritta, il cosiddetto 'quizzone', l’inserimento di nuove disposizioni sull’ex alternanza scuola-lavoro e l’eliminazione della traccia storica per il tema di italiano.

Maturità 2019 tracce prima prova: diretta

La maturità 2019 è iniziata. Sciascia, 'Il giorno della civetta' e una poesia di Giuseppe Ungaretti, 'Il porto sepolto', confluita nella raccolta "L'allegria": sono queste alcune tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2019 per quel che riguarda l'analisi del testo.

A1: Ungaretti 'Il posto Sepolto' dalla raccolta l''Allegria' del 1942.

A2: Sciascia, 'Il giorno della civetta'.

Traccia di Corrado Stajano, 'Eredità del Novecento' per il testo argomentativo storico-politico (tipologia B). Tra le altre tracce per la tipologia B, un brano di Montanari sull'uso del futuro, 'Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà' , e un brano di Steven Sloman e Philip Fernbach, tratto dal loro celebre saggio 'L'illusione della conoscenza'.

B1: Testo da Tommaso Montanari: 'Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà'.

B2: Steven Sloman e Philip Fernbach: 'L'illusione della conoscenza' (edizione italiana di Paolo Legrenzi)

B3: Corrado Stajano: 'L'eredità del Novecento'

Per una traccia di attualità 'Dalla Chiesa martire dello Stato', generale e prefetto ucciso dalla mafia nel 1982. Tra le tracce proposte anche una dedicata a Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato 'Giusto tra le nazioni' per aver salvato numerosi ebrei ai tempi delle persecuzioni nazifasciste. 'Tra sport e storia', da un articolo di Cristiano Gatti.

C1: Testo del Prefetto Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale dell'uccisione del prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo

C2: Tra sport e storia articolo di Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali nel 1948, avvenuta in un momento di forte tensione dopo l'attentato a Togliatti.

La prima prova è uguale per tutti gli studenti d'Italia. Tutte le tracce della prima prova della maturità 2019 sono state comunicate alle 8.30 e gli studenti hanno a disposizione 6 ore per terminare il tema. Tre le tipologie di tracce: analisi del testo (due le tracce, che possono essere un brano di prosa o una poesia di un autore italiano vissuto nel periodo compreso dall’Unità di Italia a oggi), tema argomentativo ( tre tracce che possono essere d’ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico) e testo di attualità.