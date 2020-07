Questura di Pisa: Maurizio Stefanizzi è il nuovo capo di gabinetto

Maurizio Stefanizzi è il nuovo capo di gabinetto della Questura di Pisa. La nomina, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è di oggi, 6 luglio. Stefanizzi è nato a Sogliano Cavour (Lecce) il 19 luglio 1961. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna e, successivamente, l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Entra in Polizia nel marzo del 1994 e, al termine del periodo di formazione, è assegnato alla Questura di Savona come addetto all’Ufficio di Gabinetto.

Nel settembre del 1995 assume l’incarico di dirigente presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini e poi quelli di capo di gabinetto e dirigente Digos. Nel gennaio del 2001 assume l’incarico di dirigente alla sezione antiscippo-Condor, presso la Questura di Catania. Da ottobre 2001 dirige la Squadra mobile presso la Questura di Pistoia e successivamente dirige l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine. Da maggio 2012 dirige l’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Pisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A 2014 è chiamato a dirigere il Commissariato di Canosa di Puglia. Da luglio 2015 assume l’incarico di dirigente del Commissariato di Bitonto. A gennaio 2016, promosso primo dirigente, dopo il prescritto corso di formazione, dirige la Divisione Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione presso la Questura di Bergamo. Da luglio 2017 dirige il Commissariato di Sanremo. Dal 4 agosto 2018 assume la dirigenza della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura di Lecce.