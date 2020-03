Coronavirus, l'iniziativa: "Presentazione di libri on line con dirette live"

Presentazioni di libri tramite dirette live sui canali social. E' l'iniziativa lanciata da Mds editore, piccola casa editrice pisana. "Obbligati dall’emergenza sanitaria a interrompere le presentazioni e gli incontri dal vivo - spiega in una nota Mds editore - abbiamo lanciato la proposta delle presentazioni di libri tramite dirette live sui canali social: una strada nuova per affrontare questa imprevista e imprevedibile stagione di difficoltà, un po' per tener viva la attività editoriale, un po' per offrire un’opzione in più di intrattenimento e distrazione a chi si è trovato costretto a rinunciare a viaggi, eventi, spettacoli, concerti e svaghi in genere".

"Il primo appuntamento - prosegue Mds - è stato un vero successo che ha coinvolto persone da varie zone di Italia, con apprezzamenti e domande rigorosamente dal proprio salotto di casa. Così abbiamo deciso di trasformare questo incontro virtuale con il pubblico un appuntamento fisso. L’esperienza verrà ripetuta anche nelle prossime domeniche, alle 18, con presentazioni delle novità editoriali come 'Se ti scordo non vale' di Tiziana Morrone, per la collana Cuccioli, e 'Cronache della Val di Cecina' di Vittorio Cotronei. "Chi avrà voglia di seguire questa iniziativa - prosegue Mds editore - dovrà semplicemente collegarsi alla pagina Facebook di MdS Editore la domenica alle 18:00 e seguire il live".