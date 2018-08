Medaglia Fields per italiano ex normalista: è il 'Nobel' della matematica

Il matematico Alessio Figalli è medaglia Fields. Il giovane scienziato italiano, ex allievo della Scuola Normale Superiore e dal 2016 professore all’ETH di Zurigo, ha ricevuto il riconoscimento più ambito per i matematici, considerato l'equivalente del Premio Nobel, durante la cerimonia di apertura del ventottesimo 'International Congress of Mathematicians' che si tiene in Brasile, a Rio De Janeiro, dal primo al 9 agosto.

Assegnata ogni 4 anni a matematici che non abbiano compiuto i 40 anni di età (Figalli ha 34 anni), la medaglia Fields premia i risultati delle ricerche nel campo della teoria del trasporto ottimale, delle equazioni a derivate parziali e della probabilità, tutti ambiti di ricerca che Figalli ha iniziato a investigare sin dai primi anni alla Scuola Normale e poi per tutta la sua carriera di studioso.

La commissione che ha assegnato la Fields è stata presieduta dal prof. Shigefumi Mori, presidente dell’Unione Matematica Internazionale e anch’egli vincitore nel 1990. Questo importante riconoscimento arriva 44 anni dopo la prima (e fino a ieri unica) medaglia Fields a un matematico italiano, assegnata nel 1974 a Enrico Bombieri, professore all’Institute for Advanced Studies di Princeton e già ordinario presso la Scuola Normale dal 1974 al 1977.

"Personalmente provo una profonda soddisfazione - ha detto Figalli - che mi motiva ancora di più a lavorare nella ricerca di altissimo livello. E' magnifico poter essere il primo a dimostrare qualcosa che ha occupato molti matematici per anni. Dedico la Medaglia Fields anche alle persone che hanno contribuito a formarmi".

Figalli, autore di oltre 140 lavori di ricerca pubblicati sulle maggiori riviste internazionali, ha già ricevuto moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra i quali il Premio Feltrinelli Giovani dell’Accademia Nazionale dei Lincei (2017), l’O’Donnel Award in Science conferito dall’Accademia di Medicina, Ingegneria e Scienza del Texas (2016), la Stampacchia Gold Medal (2015). Nel 2014 è stato invitato a partecipare come speaker alla ventisettesima edizione dell’International Congress of Mathematicians a Seul in Corea. Nel 2012 è stato premiato dalla European Mathematical Society (EMS Prize).

I complimenti arrivano anche dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: "E' una bellissima giornata per Pisa e l'Italia. Alessio Figalli, 34 anni, è stato insignito della medaglia Fields, il 'Nobel' per la matematica. Alessio ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove si è laureato con un anno di anticipo e ha conseguito il dottorato in soli dodici mesi. E' il secondo italiano a ricevere questo premio. Il primo fu Enrico Bombieri nel 1974. E c'è un tratto che li accomuna, l'aver studiato o insegnato alla Scuola Normale di Pisa. Per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio."