Asl Toscana nord ovest: lasciano il servizio tre medici di famiglia

Nei prossimi giorni termineranno i rapporti convenzionali con i medici di famiglia Paolo Niccola Piccioli (ambito territoriale Livorno) dal 22 maggio, Carlo Topi (ambito territoriale Pisa) dal 24 maggio e con il pediatra di libera scelta Gian Piero Cassano (ambito territoriale Versilia Sud) dal 27 maggio.

Tutti i loro assistiti devono iscriversi nelle liste di altro medico e possono farlo direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:



1. Web collegandosi al portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone



2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store



3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco http://www.regione.toscana.it/ -/puntosi)



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione 'Servizi Toscana' e quindi 'Salute', utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.



In alternativa sarà necessario rivolgersi nelle sedi distrettuali agli sportelli che si occupano del servizio di anagrafica.



Per l’iscrizione al nuovo pediatra ricordiamo che i genitori/tutori degli assistiti dovranno recarsi al distretto per effettuare una nuova scelta fra i pediatri convenzionati operanti sul territorio. Per l’iscrizione al pediatra è sufficiente che uno dei genitori/tutori si presenti con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio o minore soggetto a tutela.