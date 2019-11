'Medicina cardiovascolare 2019': convegno a San Giuliano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Esperti a confronto alla Fondazione Pisana per la Scienza di San Giuliano Terme il 15 e 16 novembre per il convegno “Medicina Cardiovascolare 2019”, che vedrà presenti alcuni dei maggiori specialisti in materia a livello nazionale. I dati dell’Oms indicano come le malattie cardiovascolari continuino ad essere la prima causa di mortalità a livello mondiale. E questo dato è destinato a crescere se si pensa all’aumento esponenziale dei fattori di rischio cardiovascolare che sarà registrato nei prossimi decenni nei paesi in via di sviluppo. Da queste considerazioni nascono i presupposti per confrontarsi per poter operare al meglio nei confronti di tutti gli aspetti delle varie patologie cardiovascolari.