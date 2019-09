A Pontedera l'incontro nazionale degli operatori di circo

E' cominciato oggi, 11 settembre, a Pontedera il Meeting Circosfera: un evento unico in Italia, giunto alla sua XVIII edizione, che coinvolge per 5 intense giornate più di 100 operatori e relatori in rappresentanza delle maggiori realtà nazionali che utilizzano le arti circensi come mezzo ludico pedagogico ai fini dell’integrazione, della riabilitazione psicomotoria, della socializzazione, della facilitazione dei processi di apprendimento, della cittadinanza attiva, della diffusione della cultura circense.

Il Meeting, che andrà avanti fino al 15 settembre, è rivolto agli operatori del settore e fornisce loro l’occasione per un aggiornamento professionale e per un reciproco scambio sulle metodologie e le tecniche acquisite. La formula prescelta vede il gruppo dei operatori partecipanti concentrarsi su un intenso programma ricco di workshop, laboratori, cabaret, allenamenti, convegni.

"Il Meeting - spiegano dall'organizzazione - guarda al futuro, riservando grande rilievo alle giovani generazioni, con una partecipazione quest’anno di oltre 30 under 25, a cui è stata affidata anche parte della conduzione del Meeting e degli interventi in programma. Tra i principali appuntamenti della programmazione di quest'anno segnaliamo una serie di attività e incontri legati alla pedagogia del circo, al soundpainting, al riciclo creativo, un focus sulle attività internazionali, un momento importante di confronto sul curriculum formativo degli operatori e sulla figura degli Assistent Trainer. Ci saranno anche degli spettacoli serali nelle 3 giornate dell’11/12/13 settembre ad ingresso libero, con inizio alle ore 21, presso lo Spazio NU, e aperti anche al pubblico locale".

"Pontedera ospita questa bella iniziativa che porta in città tantissime persone per diversi giorni - commentano il sindaco Matteo Franconi e gli assessori Mattia Belli e Francesco Mori - e che parla ad un mondo affascinante e positivo com'è quello delle arti circensi. A loro diamo il benvenuto della città e invitiamo tutta la cittadinanza ad accogliere e a partecipare ai loro eventi aperti".

La XIII edizione del Meeting è organizzato dall'associazione Giocolieri e Dintorni/progetto CircoSfera, in collaborazione con l'associazione Spazio NU, con il patrocinio del Comune di Pontedera, il supporto della organizzazione europea EYCO attraverso il programma comunitario Erasmus +, la Compagnia San Paolo. Per ulteriori informazioni: tel. 3406748826; email: circosfera.it@gmail.com