Ciclismo, 'II° Memorial Ilaria Bernardoni' a Riglione: le modifiche al traffico

Sabato 14 aprile tra le ore 14 e le ore 19 a Riglione avrà luogo il 'II° Memorial Ilaria Bernardoni - Trofeo Alessio Galletti', importante gara ciclistica giovanile alla quale è prevista la partecipazione di circa 200 giovani atleti.

La manifestazione, organizzata dalla 'ciclistica Mobilieri Ponsacco A.S.D.', vedrà l'intero percorso su un circuito che si snoda nel paese di Riglione. Per tale motivo la Polizia Municipale ha emesso provvedimenti di chiusura al traffico di: via Piastroni, via Villa Glori, via Talamone, via Mentana, via Fiorentina e via Gemignani.

Sulle suddette strade, trattandosi di una competizione giovanile, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta. Nell'occasione i parcheggi consigliati sono quelli di piazza D'Antona, Cimitero di Riglione, Palestra e campo sportivo di Oratoio. L'organizzazione, nell'occasione, donerà un defibrillatore alla cittadinanza di Riglione che verrà inaugurato prima dell'inizio della manifestazione con la presenza di autorità cittadine.