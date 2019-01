Memorial Saverio Masi: raccolti 8mila euro per neonati in difficoltà

Si è concluso definitivamente martedì 22 gennaio il Memorial Saverio Masi 2018. Presso l'aula magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa il Comandante e il presidente del Comitato Saverio Masi, alla presenza della famiglia di Saverio, hanno consegnato al presidente dell'Associazione Pisana Amici del Naonato Onlus il ricavato della lotteria effettuata in occasione della manifestazione, la camminata nel verde di San Rossore dello scorso 25 novembre.

Il ricavato, pari a 8mila euro, sarà utilizzato nell'ambito del progetto 'La cura del Neonato e della sua Famiglia'. Il progetto prevede forme integrate di assistenza ai nuclei familiari dei bambini nati pretermine o con patologie alla nascita e ricoverati presso il reparto di Neonatologia dell'Ospedale Santa Chiara. Il Comandante D'Anna e il presidente del Comitato Martelli hanno espresso profonda soddisfazione per il risultato ottenuto con la manifestazione, che oltre a tenere viva la memoria dell'amico Saverio permette di fornire un contributo ad attività che si dedicano alla cura dei malati e dei loro familiari.

Il grazie è poi esteso a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare ai 'giovani' dell'Associazione Nazionale VVF di Pisa, sempre presenti in ogni occasione. Il Comitato nel frattempo sta già lavorando per il prossimo anno.