Meningite: colpito un 16enne di Santa Croce sull'Arno

E' ancora in prognosi riservata il ragazzo di 16 anni di Santa Croce sull'Arno ricoverato da ieri, martedì 11 dicembre, nella terapia intensiva dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B. Lo rende noto la Asl Toscana Centro. L'Unità funzionale Igiene Pubblica di Empoli in collaborazione con i medici di medicina generale, concluderà oggi le procedure di profilassi per i contatti stretti che hanno interessato circa 50 persone: i compagni e gli insegnati della scuola e della squadra di calcio frequentate dal ragazzo. Sono stati inoltre sottoposti a profilassi 30 operatori sanitari.