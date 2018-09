Cascina, inizia la scuola: le informazioni su mensa e trasporto

Mensa e trasporto scolastico saranno attivi e a regime per tutte le scuole del Comune di Cascina a partire da martedì 18 settembre, un giorno dopo il rientro in classe di alunni e studenti.

Per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio mensa sarà attivato martedì 18 settembre nelle scuole primarie a tempo pieno, nelle scuole dell’infanzia e nei plessi in cui è previsto il doposcuola. Per i nuovi iscritti sarà attivato secondo le indicazioni del relativo istituto comprensivo.

Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito a pieno regime dal 18 settembre sia per le scuole secondarie di primo grado, sia per le scuole primarie (tutti i plessi), sia per le scuole dell'infanzia (per i nuovi iscritti il servizio sarà attivato secondo le indicazioni degli istituti comprensivi).

Le date indicate potranno essere variate su specifiche indicazioni degli istituti comprensivi. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune di Cascina alla voce 'Notizie Scuola' oppure telefonare ai numeri 050 719330-339-344.