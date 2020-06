Luminara al ristorante: tutti i locali con menù tipici dedicati

Sfumata causa Covid la magia della Luminara, dovranno essere i ristoranti di Pisa a far vivere ai propri clienti il gusto della festa. Confesercenti e Confcomercio hanno infatti promosso due diverse iniziative per invitare nei locali i cittadini, per godersi il buon cibo tipico a prezzi promozionali.

"Inutile dire che un San Ranieri così, senza Luminara e Palio, è un duro colpo anche alla nostra categoria esordisce Federico Benacquista, responsabile Centro Storico del sindacato pubblici esercizi Fiepet Confesercenti - erano occasioni di lavoro importanti in cui con entusiasmo attendavamo i clienti festeggiando in questo modo il patrono. Per chi ha i locali sui lungarni o nell’immediate vicinanze, il 16 sera senza la Luminara è un colpo al cuore. Ma non per questo ci scoraggiamo".

Scatta così i 'Menù di San Ranieri': "Otto ristoranti hanno deciso di ideare menù dedicati a questo giorno ad un prezzo speciale di 25 euro. Prezzo che sarà valido per la sera del 16 e per il pranzo del 17”. I singoli menù sono consultabili sul sito o sulla pagina facebook dell’associazione, questi i locali: La Locanda dei Pisani Doc del Bagno Costa Azzurra a Marina di Pisa, Quore ristorante de L'Alba in via del Cuore, Big Fish via Litoranea 68, La Buca di San Ranieri Via Queirolo 25, Anita Osteria piazza del Pozzetto 5, Romeo Pizza & Bistrot lungarno Mediceo 15, Ir Tegame piazza Cairoli 9; inoltre il Fantasma dell’Opera in via Palestro offre uno sconto sul suo menù alla carta.

Confcommercio informa che la sua iniziativa della 'Luminara nei ristoranti di Pisa' ha raccolto 41 adesioni. "Anche se le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 non hanno permesso alla città di avere la festa nella sua forma tradizionale, abbiamo pensato di portare letteralmente a tavola la Luminara" dice la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia.

Ecco tutti i ristoranti pisani che hanno aderito all'iniziativa: Ristorante La Clessidra (via del Castelletto 26), Ristorante La Pergoletta (via delle Belle Torri 40), Ristorante L'Artilafo (via San Martino 33), Trattoria La Tortuga (via Lucchese 33), Ristorante Pomodoro&Mozzarella (via Cavalca 28/30), L'Antica Buca di San Ranieri (via Queirolo 25), Ristorante Trattoria Il Campano (via Cavalca 19), Osteria In Domo (via Santa Maria 129), Ristorante Santa Maria (via Santa Maria 104), Ristorante L'Europeo (via Santa Maria 177), Ristorante greco Makedonia (via San Martino 39), Paninoteca Il Canguro (via Santa Maria 151), Ristorante Tora Tora (piazza Gambacorti 8), Ristorante Capodimonte (via dell Carmine 14), Pizzeria L'Arancio (via l'Arancio 1), Paninoteca Birreria Mediceo (Lungarno Mediceo 53), Subway paninoteca (piazza Arcivescovado 3), Viavai Cafè (piazza Cairoli 56), OpenPi (piazza Vittorio Emanuele II 22) La Botteghina da Vittoria (via delle Belle Torri 48), Bona Dea (via della Croce Rossa), Enobirreria L'Etrusco (piazza Martiri della Libertà 18), La Sosta dei Cavalieri (via San Frediano 3), Ristorante Pizzeria La Tana (via San Frediano 6) Osteria del Tumi (vicolo del Tinti 26), Pizzeria Il Montino (via del Monte 1), Ristorante pizzeria L'Arciere (via dei Facchini 18), Chicchessia (piazza Gambacorti 43) Jungle – La chupiteria abusiva (piazza delle Vettovaglie 23), Hosteria da Fermento (piazza delle Vettovaglie 37), Pizzeria Easy Rider (via Squartini 24 – Ospedaletto), Bar Black&Blue (via Oberdan 16), Mani'omio (piazza Sant'Omobono 11), Pane e Vino (piazza Gambacorti 7), Numero 11 (via San Martino 47), Il Baronetto (via Cavalca 62), Caffè bistrot al Volo (via Collegio Ricci 2), Osteria Rossini (piazza Dante Alighieri 4), Il Mercante (via Mercanti 14/18), Osteria La Mescita (via Cavalca, 2).