Mercati di Natale al parcheggio Paparelli: date e divieto di sosta

Domenica 1 dicembre si terrà il primo mercato straordinario previsto per il periodo natalizio al parcheggio Paparelli. Gli altri mercati si terranno nelle domeniche 8, 15, 22 dicembre e per la vigilia del 24 dicembre. Per permettere lo svolgimento dei mercati sarà istituito il divieto di viabilità e sosta all’interno del parcheggio, nell’area adibita a mercato settimanale, in orario 7 - 21.