Paparelli e San Martino: mercati anticipati alla Vigilia di Natale

I mercati settimanali di via Paparelli e via San Martino, che si svolgono di norma il mercoledì, data la festività del Natale, saranno anticipati a martedì 24 dicembre. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

Pertanto, il giorno 24 dicembre, dalle 6.00 alle 16.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- via Paparelli: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area parcheggio adibita al mercato bisettimanale, eccetto veicoli per la vendita degli operatori commerciali;

- via Ceci: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area parcheggio adibita al mercato, eccetto veicoli per la vendita degli operatori commerciali;

- via San Martino, nel tratto tra via Ceci e vicolo da Scorno, inclusa piazza San Martino: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area parcheggio adibita al mercato, eccetto veicoli per la vendita degli operatori commerciali.