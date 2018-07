L'assessore lancia 'Mercati Sicuri': "Abusivismo e camper rom hanno le ore contate"

Parte il programma 'Mercati Sicuri'. Ad annunciare maggiore attenzione sul controllo di queste aree cittadine per il contrasto dell'abusivismo è stato l'assessore alla sicurezza di Pisa Giovanna Bonanno, che proprio stamani 7 luglio ha incontrato gli esercenti insieme all'onorevole Edoardo Ziello ed il consigliere comunale leghista Alessandro Gennai.

"Ho dato mandato alla Polizia Municipale - ha spiegato Bonanno, accompagnata dal Comandante Michele Stefanelli - di avviare il programma 'Mercati Sicuri', garantendo un monitoraggio costante delle aree mercatali con controlli dinamici della Polizia Municipale, funzionali alla prevenzione e repressione del fenomeno del commercio abusivo.

Voglio colpire l'intera filiera dell'abusivismo, dall'ultimo anello della catena fino al primo. Devo far capire che la pacchia è finita e che stroncheremo il fenomeno dell'abusivismo commerciale a colpi di sequestri e multe".

"La Lega è stata votata per questo - ha aggiunto - pertanto voglio mantenere le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale. I commercianti ambulanti hanno gradito molto la mia visita poiché era da troppi anni che nessun amministratore si occupava dei loro problemi relativi all'insicurezza e al degrado dell'area mercatale. Inoltre, sto lavorando per eliminare la presenza dei camper dei rom. L'abusivismo commerciale e i camper dei rom hanno le ore contate".