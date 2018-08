Il mercato di Campagna Amica si trasferisce ai Navicelli

Lo storico mercato di Campagna Amica del Consorzio Agrario trasloca alla Darsena Pisana (Navicelli). "Lo spostamento - spiega Coldiretti - è stato reso necessario a causa dei lavori di riqualificazione dei locali del Consorzio Agrario in via Aurelia Nord, 4 che aveva visto nascere ed ospitato fino alla scorsa settimana una delle esperienze a filiera corta più positive della Toscana. Da sabato 4 agosto il mercato degli agricoltori di Coldiretti sarà trasferito negli spazi della Darsena Toscana a poche centinaia di metri dalla sede del Consorzio Agrario". L'inaugurazione è in programma alle ore 9.30.

Invariato l’orario di apertura (dalle 7.30 alle 12.30), così come la presenza delle aziende agricole basate su stagionalità e produzioni locali, tracciabilità e genuinità. "Migliaia di pisani e turisti hanno scelto il consumo consapevole - conclude Coldiretti - una scelta che accomuna 4 consumatori pisani su 10 che hanno acquistato almeno una volta ortaggi, frutta, olio, vino, pasta, confetture ed altri prodotti a km zero, biologici e non, direttamente nelle fattorie, agriturismi, mercati e botteghe di Campagna Amica".