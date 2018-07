Cascina: in piazza Cacciamano debutta la filiera corta

Primo appuntamento mercoledì 1 agosto, per tutta la mattina, in piazza Cacciamano a San Frediano, nel comune di Cascina, con 'Il mercato di Campagna amica', promosso e organizzato da Coldiretti e patrocinato dal Comune.

'Il mercato di campagna amica' ha lo scopo di recuperare un rapporto diretto tra produttori e consumatori, valorizzando la cosiddetta 'filiera corta' e i prodotti tipici del luogo. Il mercato si svolgerà, in via sperimentale, tutti i mercoledì mattina del mese fino al 22 agosto. Si tratta del secondo mercatino biologico per il territorio cascinese, perché già da diversi anni in piazza Santi Innocenzo e Fiorentino a Cascina, il venerdì mattina, si tiene un altro mercatino di Coldiretti, che riscuote notevole successo.

Per consentire lo svolgimento dell'iniziativa, nella porzione sud di piazza Cacciamano sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 7:30 alle ore 13:00