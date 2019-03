Mercato di Navacchio: è scontro tra associazioni di categoria sul progetto di rilancio

Prosegue la discussione sul progetto presentato dall'amministrazione comunale cascinese per rilanciare il mercato di Navacchio. Sulla vicenda interviene Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio Pisa: "La maggioranza degli operatori - afferma Palermo - vuole la riqualificazione proposta per ridare ossigeno e dignità al mercato di Navacchio e al loro stesso lavoro. Siamo all'ultimo chilometro di un percorso che è durato fin troppo. E' arrivato il momento, per il bene di tutti, di chiudere definitivamente questa vicenda. Non sarà una sparuta per quanto rumorosa minoranza a mandare in fumo il lavoro, l'impegno di mesi e le attese della stragrande maggioranza degli operatori".

Nel mirino di Confcommercio il presidente di Anva Confesercenti, Luppichini. "Gli operatori del mercato - afferma il rappresentante di Confcommercio Alessio Giovarruscio - si sono accorti e hanno capito di quanto sia privo di alcun fondamento, completamente strumentale e pretestuoso l'ostruzionismo interessato di Luppichini che abbia alla luna e si dimostra disposto a tutto pur di intralciare un percorso che la sua stessa associazione ha approvato in sede di concertazione. E' triste e deprimente, quando in gioco ci sono gli investimenti e il lavoro prezioso di tanti operatori, vedere Simone Romoli (responsabile dell'area pisana di Confesercenti Toscana Nord Ndr) indossare le vesti dell'avvocato, evocare firme e verbali, nel tentativo maldestro e paradossale di smentire quanto precedentemente affermato. Ma questo conta poco, quello che conta sono gli operatori e per il loro bene, la riqualificazione del mercato si farà".