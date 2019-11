Mercato sui lungarni: le modifiche al traffico

Domenica 24 novembre, in occasione del mercato straordinario sui Lungarni, rimarranno chiusi al traffico veicolare Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo fino a piazza Mazzini dalle ore 7.00 fino al termine del mercato e alla successiva pulizia, non oltre le 21.30.

Più nel dettaglio saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- Lungarno Pacinotti: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato;

- la corsia Nord nel tratto da Via S. Maria a Piazza Solferino sarà regolarmente aperta al traffico veicolare per consentire l’uscita da via Santa Maria;

- Lungarno Mediceo, fino a Piazza Mazzini istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato;

- Ponte di Mezzo istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.



Saranno inoltre chiusi al traffico veicolare tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dal mercato e invertito il senso unico di marcia su Via Palestro nel tratto da Via Cavour a Via Verdi con direzione obbligatoria da Ovest a Est e uscita su Via Verdi.

Il CTT Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane informando l’utenza con appositi avvisi ad ogni capolinea e fermata.

