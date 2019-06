Merchandising falso della Serie A: sequestrato un milione di prodotti

Oltre un milione di oggetti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione 'A-Team', volta al contrasto del commercio del falso.

L'indagine è partita dal Comando di Pisa, con i militari di Pontedera che in un piccolo esercizio commerciale del centro della città della Vespa hanno trovato alcune sciarpe sospette. Erano delle maggiori squadre di calcio della serie A (Juve, Milan, Inter, Napoli ed altre) e sembravano proprio originali: solo delle successive perizie di esperti delle società interessate hanno permesso di confermare la falsità dei prodotti.

Attraverso accertamenti, soprattutto contabili, i finanzieri sono riusciti a risalire all'intera filiera del falso, raggiungendo i luoghi di produzione, in provincia di Bergamo e Napoli, passando per quelli di stoccaggio e vendita, in provincia di Firenze.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Prato, hanno portato quindi al sequestro totale di 1.090.048 prodotti contraffatti e recanti segni mendaci. Oltre alle sciarpe ci sono zaini, quaderni, cappellini, card. Tre imprenditori sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione.