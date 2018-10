Crollo di Genova: messa di commemorazione per Alberto e Marta

Venerdì 12 ottobre in Clinica Medica al Santa Chiara, ore 15, sarà celebrata una messa di commemorazione per la tragica scomparsa di Alberto Fanfani, specializzando in Medicina interna, e della sua fidanzata Marta Danisi, infermiera, entrambi vittime nel crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso.

La messa sarà celebrata dall'Arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto e saranno presenti sia i genitori di Alberto, sia di Marta, oltre ai colleghi, al personale Aoup e al direttore della Scuola di specializzazione, il professor Stefano Taddei.

Nell'occasione saranno loro consegnate le offerte raccolte in Aoup in memoria dei due giovani prematuramente scomparsi.