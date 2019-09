Maltempo: potatura straordinaria dei pini a Castelfranco di Sotto

Dopo gli eventi metereologici di questa estate, la situazione dei pini in Piazza Mazzini era diventata pericolosa. È per questo motivo che l’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto ha deciso di anticipare gli interventi di messa in sicurezza programmati per l’inverno e annunciati ad inizio agosto, dopo la caduta di una ramo di pino che aveva causato danni ad alcune persone.

I lavori di potatura straordinaria delle piante nell’area verde di Piazza Mazzini sono iniziati questo lunedì 2 settembre e si sono conclusi ieri, martedì 3 settembre, per opera del Consorzio Sinergia Verde, gruppo di aziende del territorio toscano (con sede a Borgo San Lorenzo), di cui fa parte la ditta Costantini Marco di Santa Maria a Monte che ha effettivamente eseguito i lavori. L’affidamento dell’intervento è avvenuto per un ammontare di circa 6.000 euro + Iva.

“Considerata la pericolosità causata dai pini e testimoni del forte vento dei giorni scorsi, ci siamo attivati subito per anticipare gli interventi di potatura previsti per l'inverno - ha commentato il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti - e abbiamo deciso di partire proprio dalla pineta di Piazza Mazzini antistante le scuole Medie, a pochi giorni dal rientro delle scuole, dando cosi priorità alla messa in sicurezza di un'area sensibile”.

Gli interventi di potatura straordinaria nel territorio comunale non si esauriscono qui. Sono già programmati per venerdì e sabato 6 e 7 settembre alcuni interventi puntuali nella pineta di Via Pio La Torre. Per la sistemazione dei pini sul camminamento lungo l'argine dell'Arno interverrà la Cooperativa Ponteverde nei punti in cui si presenta necessità. L’area sarà a breve oggetto di una nuova relazione agronomica, prima di poter affidare interventi più strutturali.

Un altro intervento sul verde previsto è quello del taglio erba sulla pista ciclabile di Via Usciana, in programma per la prossima settimana.