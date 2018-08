Meteorite sull'Italia: una scia di luce da Nord a Sud

Un bolide luminoso intorno alle ore 21 di sabato 18 agosto ha illuminato il cielo di buona parte d'Italia. Sono stati in tanti a segnalarlo, da Milano a Roma; un grosso frammento di meteorite a contatto con l'atmosfera terrestre ha provocato una scia luminosa nella porzione di cielo diretta verso sudest.

Un lunga scia luminosa verde, così hanno riferito in tanti: un bagliore, che è durato pochi secondi accompagnato anche da un boato, per via dell'attrito con le particelle d'aria.

Non sono fenomeni rari, del resto ci troviamo in un periodo caratterizzato da uno sciame di meteore, quello delle Perseidi.

Questi frammenti entrano nell'atmosfera a una velocità che può raggiungere i 72 chilometri al secondo surriscaldandosi per attrito e vaporizzandosi completamente o in alcuni rari casi, solo parzialmente. Proprio mentre si consuma nell'atmosfera emettono quei fasci di luce che danno poi origine al fenomeno delle stelle cadenti.