Pisa Half Marathon: le modifiche alla viabilità

Domenica 13 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 si terrà la dalle 9.00 alle 12.30 si terrà la gara podistica internazionale Pisa Half Marathon , a cui parteciperanno circa 2000 concorrenti. Nell’occasione saranno adottati vari provvedimenti di modifica al traffico veicolare che potrebbero causare code e rallentamenti.

Saranno chiuse al traffico veicolare le seguenti strade:

- dalle ore 6.00 alle 10.00 via Contessa Matilde (da via Piave a via Pietrasantina);

- dalle ore 9.00 alle 10.00 via delle Cascine (da via Pietrasantina a San Rossore); via Pietrasantina (da via Marmigliaio a via C. Matilde), via Bonanno (da via Gabba a Via Niccolini (eccetto diretti all’ospedale e proprietà laterali, via Niccolini, via Cammeo, via del Capannone;

- dalle ore 9.00 alle 12.30 chiusura al traffico di via delle Lenze, via Pierin del Vaga, via Vecelio, via dell’Argine, via da Fabriano, ponte Cep, via II Settembre, via di Porta a Mare, ponte della Cittadella, l.no Sonnino, via Mazzini, via D’azeglio, via B. Croce, piazza Toniolo, via Bovio, lungarni: Galilei, Gambacorti, Pacinotti (con obbligo per chi esce da via Santa Maria di svolta a destra), ponte della Cittadella, ponte Solferino, via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza dei Cavalieri, via Consoli del Mare, via Carducci, via Camozzo, divieto di transito in via Sant’Antonio da via San Paolo al l.no Gambacorti.

Sarà vietata la sosta dei veicoli nelle seguenti strade o tratti di esse: dalle ore 04:00 alle ore 12:30: Via Nino Pisano, Via A. Moro nel tratto da Via R. Sardo a Via di Balduccio, limitatamente ai primi e ultimi 20 metri su ambo i lati, via R. Sardo, via di Balduccio, Via Porta a Mare (lato Ovest), via Conte Fazio, via Stampace, Via Curtatone e Montanara, Via S. Frediano, via Consoli del mare, via Canto del Nicchio, l.no Sonnino, via C. Maffi (lato sud) via Carducci, via Fedeli, piazza Arcivescovado.

Il percorso consentito per l’ingresso in città dalla via Aurelia sarà da via Conte Fazio, via R. Sardo a destra, via A. Moro, via G. Di Balduccio, via Conte Fazio.