Solidarietà: nuovo mezzo per il trasporto di disabili e anziani da 'Progetti nel Cuore'

Si è tenuta domenica 10 marzo alle 10 del mattino la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l'inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini con problemi di mobilità di Cascina. Merito del nuovo supporto è dell'associazione 'Progetti del Cuore', che così permetterà tramite accordi con il Comune di avere un servizio di trasporto sociale gratuito per una durata di quattro anni. "Il servizio - scrive Porgetti del Cuore - sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall'allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese, come ad esempio l'assicurazione compresa di copertura kasko".

A ricevere il mezzo sarà l'Auser, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre l'Auser si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato la mattina stessa di domenica in Piazza dei Caduti, alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, dei vertici provinciali dell'Auser locale, di tanti volontari e degli sponsor che hanno aderito all'iniziativa.

"Il mezzo di trasporto per disabili sarà utilizzato nel territorio comunale di Cascina - spiega il referente dell'Auser locale Florio Matteoli - il servizio sarà destinato agli anziani e ai disabili in modo che possano espletare ogni situazione necessiti un trasporto che, senza questo mezzo, non potrebbero porre in essere. Nello specifico, il nuovo veicolo servirà per accompagnarli ai centri di cura e di riabilitazione in caso di necessità, negli ospedali a fare visite. Colgo l'occasione per ringraziare le aziende che hanno aderito al progetto, rendendo possibile tutto questo".

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l'iniziativa all'inizio nell'ambito dei 'Progetti del Cuore': "La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i 'Progetti del Cuore' come quello che si sta portando avanti a Cascina: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l'Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l'acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria".