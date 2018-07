Ospedale di Pontedera: Michele Palla nuovo primario di Oculistica

Michele Palla, 53 anni nato a Pisa, è il nuovo primario di Oculistica dell’ospedale Lotti di Pontedera. Palla si è laureato con lode all'Università di Pisa prendendo poi la specializzazione in oftalmologia nel 1998. Ha lavorato per quasi 20 anni nella Chirurgia Oftalmica della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (Aoup), dove ha sviluppato una professionalità completa nell'ambito delle principali prestazioni sia chirurgiche legate a trapianti, interventi di cataratta e glaucoma sia mediche come laser terapia, ecografia bulbare, patologie retiniche e palpebrali. Ha pubblicato una serie di studi scientifici su riviste di livello internazionale.

Palla prende il posto di Claudio Marconcini andato in pensione. Ad entrambi l’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge i più sentiti ringraziamenti e auguri per future soddisfazioni professionali e personali.