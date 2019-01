Michele Stefanelli confermato alla guida della Polizia Municipale di Pisa

Michele Stefanelli è stato confermato alla guida della Polizia Municipale di Pisa fino al 31 dicembre 2019. L'incarico potrà poi essere rinnovato fino alla scadenza del mandato del sindaco. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dal primo cittadino, Michele Conti, al termine di una selezione pubblica per titoli e colloquio per la quale avevano presentato domanda 60 candidati. Di questi 60 ne erano però stati ammessi 32, mentre per gli altri 28 non erano stati riscontrati i requisiti necessari per ricoprire la carica.

Tra i 32 candidati Michele Stefanelli è risultato per la commissione esaminatrice quello più idoneo con un punteggio di 85 punti. Dietro di lui Stefano Donati (82 punti) e Luigi Giordano (76 punti).

Nominato nel 2015 comandante della Polizia Municipale di Pisa dall'allora sindaco, Marco Filippeschi, Stefanelli, 51 anni, laureato in giurisprudenza, era stato precedentemente al vertice della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valdera e della Municipale di Pontedera. Dopo aver iniziato la carriera come comandante dei Vigili Urbani di Peccioli, aveva infatti diretto il primo corpo di Polizia locale costituito dai sei comuni dell'Alta Valdera, la prima esperienza di polizia associata in provincia di Pisa.