Associazioni di categoria: Mickey Condelli è il nuovo presidente di Confcommercio Pontedera

Si rinnova il Consiglio Direttivo di Confcommercio Pontedera. Mickey Condelli, 27 anni, titolare del Bar Fantozzi di piazza Concordia, è stato eletto all'unanimità nuovo Presidente di ConfcommercioPontedera. Subentra a Valentina Belaise che resta all'interno del direttivo in qualità di consigliera. Mickey Condelli, appena alcuni mesi fa premiato come uno dei migliori giovani imprenditori della Provincia di Pisa in occasione del Premio Giovani di ConfcommercioPisa, sarà affiancato da due vicepresidenti, Lorenzo Nuti dell'abbigliamento Enzo, e Giovanni Massei di Egidio Massei articoli tecnici industriali. “Siamo una bella squadra, rappresentativa di differenti realtà di Pontedera, dinamica e aperta all'ingresso di energie e idee nuove. Proseguiremo nel lavoro intrapreso fino ad oggi, continuando a perseguire l'obiettivo di valorizzare Pontedera e il ricco tessuto commerciale che vi gravita intorno” queste le prime parole del presidente Condelli. Oltre al presidente e ai vicepresidenti, il direttivo è composto da Andrea Madonia (Canova Arte e Caffè), Davide Volterrani (avvocato libero professionista), Stefano Del Rosso (Scalo 13), Monica Rossi (Gustame Schiacciateria).

Congratulazioni al nuovo presidente giungono da Federica Grassini e Federico Pieragnoli, rispettivamente presidente e direttore di ConfcommercioPisa: “Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Valentina Belaise per l'eccellente lavoro svolto fino ad oggi e accogliamo il nuovo presidente e la nuova squadra con la certezza che sapranno rappresentare al meglio gli imprenditori di questo straordinario territorio”.